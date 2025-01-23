Я дам непрошеный совет курильщикам, которые "бросают"."Бросать" - это стресс для психики, это как приговор, что никотина больше не будет.
Совет
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Я дам непрошеный совет курильщикам, которые "бросают"."Бросать" - это стресс для психики, это как приговор, что никотина больше не будет.
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