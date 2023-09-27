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Myśl Polska: Киев и Запад обвинят Варшаву в поражении Украины

Myśl Polska: Киев и Запад обвинят Варшаву в поражении Украины

Политический обозреватель Петр Панасюк указал на тот факт, что руководства держав Запада и киевский режим станут винить польское правительство в том, что украинская сторона проиграет в противостоянии против Российской Федерации.

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