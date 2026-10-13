За призывы к массовым беспорядкам и насилию над чиновниками могут увеличить срок

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение в правительство поправки в Уголовный кодекс РФ. Авторы инициативы предложили ужесточить наказание за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.