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Аргументы недели

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За призывы к массовым беспорядкам и насилию над чиновниками могут увеличить срок

За призывы к массовым беспорядкам и насилию над чиновниками могут увеличить срок

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение в правительство поправки в Уголовный кодекс РФ. Авторы инициативы предложили ужесточить наказание за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.

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