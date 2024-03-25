Израиль больше не будет одобрять доставку на север Газы продовольствия от БАПОР

Израиль предупредил, что больше не будет пускать конвои с продовольствием от Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на север сектора Газы, сообщил глава этой организации Филипп Лаззарини.
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