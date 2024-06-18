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Экс-директор «Трактора» Баландин: «Ак Барс» растерял позиции и скатывается до середнячка. Лидеры не отрабатывали свои деньги – у Шипачева провал начался еще при Знарке»

«Вадим Шипачев не показал тот хоккей, который от него ждали. Он мог сыграть гораздо лучше. У него провал начался, когда в «Ак Барсе» был еще Олег Знарок.

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