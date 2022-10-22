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Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Севильей», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье

Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Севильей», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье

«Сосьедад» сыграет в гостях с «Вальядолидом» в 11-м туре Ла Лиги. Также в субботу «Реал» примет «Севилью».

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