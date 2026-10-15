В июле—сентябре 2026 года самыми востребованными подержанными машинами в Санкт-Петербурге стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а средняя цена автомобиля на вторичном рынке выросла до 1,6 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Французские военн...
- "Зимний пакет": Б...
- Мигрантов на горо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым