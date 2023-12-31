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Украинский политолог об убийстве детей в Белгороде: Это инструмент принуждения к миру

Украинский политолог об убийстве детей в Белгороде: Это инструмент принуждения к миру

Украинцы не должны сильно переживать по поводу возможного ответа России за варварское убийство мирных жителей Белгорода – Киев просто применяет «инструмент принуждения РФ к миру» и следует своим обещаниям перенести боевые действия вглубь российской территории.

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Комментарии
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Литов Олег
В рамках принуэжения к миру надо во всех крупных поселениях (более тысячи аборигенов) на западе У снести в пыль центральный квартал - где обитают представители власти и бизнеса. Весь западный мир подобные действия Израиля в Газе считает это справедливым, значит надо действовать так, как они понимают.
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7 час.
АС
Александр Сысоев
Надо сделать так, чтобы вся нацистская и бандеровская сволочь в нэзалэжной стала завидовать мертвым.
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5 час.
MS
Mikhail Stepanov
Тварь хохложопая, вас к миру точно никто принуждать не будет, а просто уничтожат!
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4 час.

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