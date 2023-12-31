Украинский политолог об убийстве детей в Белгороде: Это инструмент принуждения к миру

Литов Олег

В рамках принуэжения к миру надо во всех крупных поселениях (более тысячи аборигенов) на западе У снести в пыль центральный квартал - где обитают представители власти и бизнеса. Весь западный мир подобные действия Израиля в Газе считает это справедливым, значит надо действовать так, как они понимают.