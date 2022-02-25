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Зеленский рассказал правду о своем «побеге в Польшу»: «Моя семья – не предатели. Где находятся – сказать не могу»

Зеленский рассказал правду о своем «побеге в Польшу»: «Моя семья – не предатели. Где находятся – сказать не могу»

Вчера многие пользователи сети проснулись от пугающей новости: российские войска начали специальную военную операцию в Донбассе, целью которой стала демилитаризация украинских сил.

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