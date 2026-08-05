Астрономы оценили число линзированных «маленьких красных точек» в обзорах JWST

Одной из интригующих загадок современной астрофизики остаются так называемые Little Red Dots (LRD) — компактные красные источники, которые в большом количестве обнаруживает космический телескоп James Webb.
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