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Астрономы оценили число линзированных «маленьких красных точек» в обзорах JWST

Астрономы оценили число линзированных «маленьких красных точек» в обзорах JWST

Одной из интригующих загадок современной астрофизики остаются так называемые Little Red Dots (LRD) — компактные красные источники, которые в большом количестве обнаруживает космический телескоп James Webb.

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