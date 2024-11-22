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Все коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период

Все коммунальные службы и ТЭК Москвы готовы к работе в зимний период

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщает Telegram-канал «Бульварное кольцо» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства г.

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