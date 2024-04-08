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Познер с шиком отметил 90-летие в Турции

Познер с шиком отметил 90-летие в Турции

Журналист Владимир Познер 1 апреля отметил юбилей, ему исполнилось 90 лет. Ранее он заявлял, что не собирается устраивать крупных торжеств, однако в последние дни в Сети появились видео и фотографии с торжества за границей, которые привлекли внимание пользователей.

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