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Нанимают пенсионеров: нехватка специалистов срывает атомный ренессанс Европы

Нанимают пенсионеров: нехватка специалистов срывает атомный ренессанс Европы

Европейские страны и компании, планирующие значительное расширение атомного сектора, испытывают трудности с заполнением тысяч квалифицированных инженерных рабочих мест, необходимых для строительства ядерных реакторов, на которое уходят годы.

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