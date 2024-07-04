Нанимают пенсионеров: нехватка специалистов срывает атомный ренессанс Европы

Европейские страны и компании, планирующие значительное расширение атомного сектора, испытывают трудности с заполнением тысяч квалифицированных инженерных рабочих мест, необходимых для строительства ядерных реакторов, на которое уходят годы.
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