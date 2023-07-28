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«Мощный удар по Западу». Китайцы пришли в восторг от мудрого решения Путина

«Мощный удар по Западу». Китайцы пришли в восторг от мудрого решения Путина

Аудитория китайского издания «Гуаньча« пришла в восторг от мудрого решения президента России Владимира Путина.

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