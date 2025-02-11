Кличко заявил, что конфликт на Украине закончится через месяц-два «болезненным компромиссом»

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяц-два, однако после установления мира могут возникнуть серьезные внутренние противостояния.
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