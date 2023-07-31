Безумный матч ЦСКА и «Ахмата» с 5 пенальти, Уткин разнес комментаторов «Матч ТВ», Ферстаппен выиграл 8-ю гонку «Ф-1» подряд, первая футболистка в хиджабе на ЧМ и другие новости

Лена Мисько

Последние новости #РПЛ 🇷🇺 💬Федотов про удаление Гайича: «Нас и так мало, и потеря ключевого игрока дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять» 💬Хохлов о 0:2 от «Краснодара»: «Сочи» выполнил план на игру, но все решают голы. Забить не удалось» 💬Защитник «Спартака» Чернов о задаче в РПЛ: «Хочется сделать шаг вперед. Надо кое-какие моменты в игре улучшить» 💬Ташуев о поражении «Ахмата»: «Третий пенальти не понял – из пальца все высовывается. Не могу у ЦСКА особенно вспомнить что-то опасное, кроме трех своеобразных 11-метровых» 💬Ивич о 2:0 с «Сочи»: «Результатом довольны, по игре – не особо. «Краснодар» слишком спешил» 💬Федотов — о спорном пенальти в ворота ЦСКА: не в нашем праве давать оценку действиям судьи 💬Кордоба: «Краснодар» должен побеждать во всех дерби 💬Чалов: можно ли назвать игру с «Ахматом» исторической? 100%. Такая неоднозначная игра 💬Галактионов: «Локомотив» одержал важную победу, «Факел» — очень крепкая команда 💬Тренер «Факела» Евсеев взял на себя ответственность за поражение в матче с «Локомотивом» 💬Ярошик: «Оренбург» не выглядел хуже «Рубина» 💬Данил Круговой: «Зенит» сам себе конкурент. Мы останемся не 1-м месте, если будем тренироваться и выполнять требования тренера» 💬Хлусевич рассказал, в чём прибавил при работе с Абаскалем в «Спартаке» 💬Дркушич: в последнее время в матчах матерюсь на русском, а не на словенском или английском 💬Защитник «Зенита» Эракович: я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив