Главы МИД РФ и Украины переговорят на полях форума в Анталье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба переговорят на площадке Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба переговорят на площадке Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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