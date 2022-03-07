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Главы МИД РФ и Украины переговорят на полях форума в Анталье

Главы МИД РФ и Украины переговорят на полях форума в Анталье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба переговорят на площадке Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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