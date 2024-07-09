Экс-спикер думы Сургута заинтересовался транспортной реформой лишь после избрания на пост главы города

Бывший спикер думы Сургута Максим Слепов, избранный накануне своими же коллегами главой города, сообщил в своих соцсетях, что отреагировал на критику жителей и лично проверил работу общественного транспорта.
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