Жительницу Бурятии осудят за убийство новорожденного в выгребной яме

В Бурятии женщину осудят за то, что она родила ребенка и закопала его в выгребной яме.Следком республики сообщил, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
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