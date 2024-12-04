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Жительницу Бурятии осудят за убийство новорожденного в выгребной яме

Жительницу Бурятии осудят за убийство новорожденного в выгребной яме

В Бурятии женщину осудят за то, что она родила ребенка и закопала его в выгребной яме.Следком республики сообщил, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

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