В России хотят запретить сдавать квартиры без согласия соседей

Если вы сдаете квартиру в многоэтажке и не предупреждаете соседей — будьте готовы к переменам. В Госдуме предложили закрепить в Жилищном кодексе новую обязанность: согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями по лестничной площадке.
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