Путин поручил выделить 2,3 миллиарда рублей в год на стипендии

Президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии в несколько раз, на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделят 2,3 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии