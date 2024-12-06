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Политика как она есть

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Раскрыт стоящий перед Хинштейном острый вопрос в Курской области

Министр транспорта России Роман Старовойт, возглавлявший до этого Курскую область, раскрыл острый вопрос, который предстоит решить назначенному временно исполняющим обязанности губернатора в приграничном регионе Александру Хинштейну, передает ТАСС.

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