Трамп повезет Путина на Тропу свободы и в Хьюстон

А Путин покажет Трампу героический Сталинград и Ялту.В кулуарах переговоров, прошедших в Эль-Рияде, обсуждались исторические локации РФ и США, которые могут посетить президенты обеих стран в случае организации визитов Владимира Путина и Дональда Трампа.