В Москве осудили террориста ИГ за подготовку взрыва в здании ФСБ на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 12 годам тюремного заключения Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шести террористов ИГИЛ, которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в 2022 году, расстрелять его посетителей и прохожих.