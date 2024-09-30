Западные элиты готовили украинскую армию к новой войне, чтобы снова, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке, что подтверждает обоснованность и освободительный характер СВО.
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