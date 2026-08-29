Валерий Фальков: В вузах России обучаются более 260 тыс. студентов из ОИС

В вузах России обучаются более 260 тыс. студентов из стран Организации исламского сотрудничества. Об этом во время круглого стола «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития» Казанского глобального молодежного саммита сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.