Валерий Фальков: В вузах России обучаются более 260 тыс. студентов из ОИС

В вузах России обучаются более 260 тыс. студентов из стран Организации исламского сотрудничества. Об этом во время круглого стола «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития» Казанского глобального молодежного саммита сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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