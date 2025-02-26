Президент Колумбии Густаво Петро выразил жесткую критику в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его «глупцом» за то, что он, по его мнению, позволил манипулировать собой и отдает Украину в руки Америки.
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