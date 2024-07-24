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Царьград

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"Это уже не смешно": Дело о взятке Тимура Иванова получило "не криминальный" поворот. Это как?

"Это уже не смешно": Дело о взятке Тимура Иванова получило "не криминальный" поворот. Это как?

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1,185 млрд рублей, считает, что его действия не носили криминального характера.

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