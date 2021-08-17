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Альтернативная история Путина: в СССР ничего хорошего не было

Альтернативная история Путина: в СССР ничего хорошего не было

Советский патриот После встречи Путина с губернатором Ставрополья, я вспомнил слова Путина в адрес Сталина и СССР, после которых понял, что этот человек делает всё, чтобы извратить и опорочить достижения, которые были сделаны в СССР для народа.

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Николай Хоменко
Зато теперь, так хорошо, только кому? Дружбанам солнцеликого, у которого все кругом виноваты.
VORON VoronS
Урод рогульский!!! Он такого не говорил!!! А вот афтар Скотина дкмает никто не жил при СССР и не знает КАК жилось людям? Мы все знаем и плясы и минусы!!! Твари коммунистические - развалили Такую страну!
Виктор маслов
Горбачёва и ЕБНа обозвать как то можно,а вот зачем ты Путина тварью коммунистической обзываешь я не понимаю.Он радетель ночами не спит,думает как такого патриота как ты прокормить,как продать побольше нефти с газом,чтоб лишний миллион чубайсы заработали,а ты на него-"тварь." да ещё коммунистическая.Не благодарный вы народ.
VORON VoronS
Не передергивай Витя Маслов Ты бандеровец хохляЦкий из КАНАДЫ!!! Если ты думаешь , что про тебя забыли, ты сильно ошибаешься!!!! Так вот бандеровец , перечитай мой пост!!! Если твоими опилками вместо мозгов ты не можешь понять о чем я пишу!!! Автор статьи тварь вместе с коммунистами развалившими страну за которых он топит! Путин никогда не говорил что при СССР было все плохо! НИКОГДА!!! А вот все минусы мы знаем! А потому захлопни свой хавальник!
александр деев
Здравствуйте! Послушайте,а когда цены на товары остановятся вы в курсе?Ну вы такой радетель нынешней власти.А сколько видов товаров вы лично можете купить на один рубль? Я этим вопросом облегчил вашу задачу.А если взять копейку,то лично вы что можете сейчас на неё купить? Так вот если ответите что сможете хоть что-то купить, тогда можно согласиться с вашими высказываниями.А если ничего не сможете купить ,так грош цена вашим высказываниям.Тогда детям в яслях будете рассказывать сказки ,как всё плохо было и жилось в СССР.А на счёт коммунистов,так и сегодня эти деятели во власти находятся.
VORON VoronS
Вы откуда взяли что я РАДЕТЕЛЬ? Или ВАС правда задела? Мы жизнь в СССР видели без эйфории!!! С изнанки тоже! Потому если школота - иди лесом, ты не знаешь НИЧЕГО! Да и сейчас не факт, что понимаешь! На ЛИЦО МАНИПУЛЯЦИЯ аФтора и ВРАНЬЕ!!!
Nina Geyer
Как зачем ? По указке Запада . Путин для них как кость в горле !
Ирина
Вообще ,идеология всех врагов коммунистов ,захвативших РСФСР -и тех ,кто при СССР ради выгоды прикидывался коммунистами и их сторонниками ,и моментально "прозрели " в их Перестройку ,и тех ,кто изображал оппозицию Советской власти ,и их офисного поколения "митрофанушек "-за счет клеветы на других ,оскорблений ,унижений других ,маниакального критиканство того ,как работали и воевали другие ,выставить других плохими ,чтобы хоть этим себя выставить лучше других .
Станислав ЧЕКАЛИН
Проблемы с продовольствием начались задолго до Горбачёва и Ельуина а сразу поле того, как Хрущёв запретил колхозникам держать скот в частных подворьях и сразу стало ясно, что отнюдь не колхозы-совхозы кормили страну продукцией животноводства.
Ирина
Сколько бы ни врали враги СССР и советского народа ,но колхозы производили намного больше продукции на душу населения ,чем производило сельское хозяйство РИ ,и производит РФ .
VORON VoronS
Это не правда! СССР приходилось ЗАКУПАТЬ продовольствие за границей! То же Зерно! Это даже не в пику вам.. Это факт! Тот факт о котором знают ВСЕ! Не все было хорошо, не все было плохо! Мы не СССР или РФ.... Мы и ТО и ДРУГОЕ! Это наша история! И вишенка на торте состоит в том, что Президент никогда такое не говорил! Он отметил именно продовольственные проблемы СССР! Это факт!
Виктор маслов
Ворона,вы чего,сучий выкормыш спрятался от меня.Правду не хочешь читать.Vorona и есть Voronas тогда клюй дерьмо которое тебе преподносят дерьмократы.
VORON VoronS
А что ты все под Россиянина косишь, канадец? Кто от тебя прятался хохол?
Владимир Морж
"понял, что этот человек делает всё, чтобы извратить и опорочить достижения, которые были сделаны в СССР для народа. "----- Как здорово! Человек что-то понял и решил, что это его "понял" и есть та самая правда-матка, поэтому начал строить далеко идущие выводы. Автор по сути придумал тезис, который вовсе не следует из слов Путина, а потом яростно этот тезис опроверг. Типичное поведение фейкомана.
Ирина
Антисоветчина врагов СССР и советского народа ,которая у них и единственное оправдание захвата ими СССР , и их идеология ,и их история своей страны и народа ,не только тотально лживая ,лицемерная ,клеветническая ,но и давно перешла все границы логики и здравого смысла .
VORON VoronS
А вот это в точку!
карюкалов вячеслав
Действительно.
карюкалов вячеслав
Впрочем.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно устроено в России создаем современное оружие для защиты от внешних противников, а сами расплодили диаспоры, бесконтрольно ввозятся мигранты и гастарбайтеры... Что получили? Заинтересованные политики, чиновники, олигархи и придворный бизнес на этом зарабатывают деньги. Так же отлажены наркотрафик и наркоторговля через территорию и на территории России... Созданы спящие террористические ячейки и идет вербовка молодежи и граждан России в них... При такой социальной обстановке в стране когда рабочие места отдаются и продаются диаспорам, гастарбайтерам и мигрантам, а Россияне не могут устроится на работу. Создали социальную напряженность... Раньше очищали от врагов свою землю, а сейчас их ввозят в Россию чартерами и ЖД под предлогам нехватки рабочей силы... Нет это измена и предательство России и ее народа... Их все знают кто больше всех выступает за их ввоз это они политики, чиновники, бизнесмены... Одни из них Хуснуллин, Собянин и т.д... В отставку и под следствие этих предателей и изменников родины....
Николай Зайчиков
Ну такой он человек , бывший парторг , чекист , а ныне обсератель всего , что при СССР было . Зато открывает центры и ставит памятники Иуде ельцину разрушившему страну.
Андрей Тихонов
золотое время просрато этим плешивым и рыжими скунсами.

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