Альтернативная история Путина: в СССР ничего хорошего не было

Советский патриот После встречи Путина с губернатором Ставрополья, я вспомнил слова Путина в адрес Сталина и СССР, после которых понял, что этот человек делает всё, чтобы извратить и опорочить достижения, которые были сделаны в СССР для народа.
Советский патриот После встречи Путина с губернатором Ставрополья, я вспомнил слова Путина в адрес Сталина и СССР, после которых понял, что этот человек делает всё, чтобы извратить и опорочить достижения, которые были сделаны в СССР для народа.
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