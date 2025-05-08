Покоряли горы: как проходит проект помощи семьям участников боевых действий в Чите

Для участников проекта «Забота о СВОих: поддержка семей участников СВО» Союза женщин Забайкальского края, который реализуется в Чите с сентября 2024 года, провели семейные экскурсии по значимым местам Забайкалья и обучение альпинистскому мастерству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии