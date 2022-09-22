В результате взрыва в районе рынка в Мелитополе пострадали три человека

В результате взрыва в районе Центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
В результате взрыва в районе Центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
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