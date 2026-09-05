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Царьград

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TechCrunch представил Clucky: будильник-петух для iPhone владельцев

TechCrunch представил Clucky: будильник-петух для iPhone владельцев

Приложение Clucky для iPhone предлагает пробуждение звуками петуха и заданиями, предотвращая автоматическое отключение будильника.

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