Песков: предложение Путина о переговорах показывает реальное стремление к миру

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с киевскими режимом подтверждает реальное намерение мирно урегулировать конфликт.
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