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«Игра была нервозной»: челябинские волейболистки обошли «Динамо» из Краснодара

«Игра была нервозной»: челябинские волейболистки обошли «Динамо» из Краснодара

Южноуральская команда «Динамо-Метар» провела домашний матч в рамках регулярного чемпионата. Челябинкам удалось одержать верх над соперницами из Краснодара, встреча завершилась счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:13).

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