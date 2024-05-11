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Тверской котокафе приглашает на мастер-класс по рисованию «Инь-янь котики»

Тверской котокафе приглашает на мастер-класс по рисованию «Инь-янь котики»

В тверском Котокафе «Мур-мяу» пройдет милый мастер-класс по рисованию «Инь-янь котики». Инь и янь – это ключевое понятие даосской философии, символизирующее две противоположности, неразрывно связанные и дополняющие одна другую.

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