Возвращая доверие

В один ужасный осенний день хозяин привязал Осю к железной ограде возле магазина, сказал «жди» и просто ушел в сторону автобусной остановки.
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