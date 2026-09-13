Россия разошлась с США в вопросе о том, что осталось решить по Украине

По словам Кушнера, согласованы все пункты, за исключением вопроса территорий, Ушаков же упомянул «массу» других проблемВ урегулировании российско-украинского конфликта сегодня есть «масса» нерешенных вопросов, в том числе насчет территорий, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.