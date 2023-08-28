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Дюбуа – о спорном ударе в поединке с Усиком: «Почувствовал, что попал идеально, прямо в живот. Потом я разочаровался и потерял темп»

«Я нанес удар и почувствовал, что он попал идеально, прямо в живот. После этого я разочаровался, потерял темп… Эту ошибку нужно исправить.

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