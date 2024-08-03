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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монреаль (ATP). Рублев попал в четверть с Синнером, Медведев – с Циципасом, Сафиуллин сыграет с Давидовичем-Фокина

Монреаль (ATP). Рублев попал в четверть с Синнером, Медведев – с Циципасом, Сафиуллин сыграет с Давидовичем-Фокина

Действующий чемпион Янник Синнер (1) и Андрей Рублев (5), Даниил Медведев (3) и Стефанос Циципас (8), Григор Димитров (7) и Хуберт Хуркач (4), Каспер Рууд (6) и Александр Зверев (2) попали в четверти друг с другом и начнут со второго круга.

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