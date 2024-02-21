Парень решил повторить интернет-тренд со своим котом, но что-то пошло не так

Нельзя просто взять и повторить какой-то популярный интернет-тренд со своим котом. Ведь если вы расположены к тому, чтобы снять какое-то крутое видео, которое может залететь в тренды, коты чаще всего об этом другого мнения.
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