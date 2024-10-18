Ядерная дилемма Казахстана: без России никак, но очень хочется

После того как результатом неоднозначного референдума по вопросам ядерной энергетики в Казахстане стало громкое народное «да», внимание правительства теперь переключается на то, какая страна построит этот объект.
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