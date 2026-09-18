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Органный концерт «Ave Maria. Орган и голос»

Органный концерт «Ave Maria. Орган и голос»

В галерее, среди живописных полотен, прозвучит музыка, посвящённая образу Девы Марии. Титулованный органист Тимур Халиуллин и обладательница чистого сопрано Галина Зольникова приготовят для слушателей музыкальное путешествие сквозь века.

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