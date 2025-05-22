Рубио: США открыты для любого мирного соглашения между Россией и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов поддержать любое мирное соглашение между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что начало переговоров осложняется отсутствием режима прекращения огня.
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