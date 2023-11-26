Мультфильм Disney “Заветное желание” показал слабый старт, у “Капитана Марвел 2” все очень плохоДебют мультфильма не оказался таким же катастрофическим, как в случае со “Странным миром” 2022 года, но не смог приблизиться к “Энканто”.
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