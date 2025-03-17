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Форвард «Локо» Березкин: «Я несуеверный человек — не верю в проклятие Кубка Континента»

Форвард «Локо» Березкин: «Я несуеверный человек — не верю в проклятие Кубка Континента»

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин после победы над «Адмиралом» (4:1) в чемпионате КХЛ высказался о завоевании клубом Кубка Континента и отверг суеверие, согласно которому победители «регулярки» не выигрывают Кубок Гагарина.

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