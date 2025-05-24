Дементьев о вылете Канады с ЧМ: «В матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед. Сборная играла с большим апломбом, создавала массу моментов, которые не реализовала»

Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв Дании (1:2). «Я бы не умалял заслуг и возможностей сборной Канады, потому что признанные мастера собрались в этом коллективе, но в матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед, с большим апломбом играла.
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