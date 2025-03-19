Отца били на его глазах: парню, защитившему родителя от трех хулиганов, теперь грозит срок

Леопольд Счастливый

вот читаешь подобные сообщения и диву даешься. где я живу? казалось бы политика правительства направлена на то, чтобы в стране торжествовали справедливость, честность, порядочность. беспрекословное выполнение законов и указов президента.... а что на практике? а на практике все наоборот! засилье чурок всех мастей уже достигло опасных размеров!сми и интернет заполнены множеством описаний случаев разнузданного поведения мигрантов. продажность правоохранителей всех уровней зашкаливает!вполне понятные действия людей, дающих отпор этим чурбанам, действиями продажных , так называемых правоохранителей, превращаются совсем в обратное! а чем тогда занимается прокуратура? ведь это ее прямая обязанность контролировать работу полиции и судов! или тоже в доле?! сын защитил отца от подонков! он оказался сильнее против троих! а если бы нет?! сколько страшных случаев избиений и убийств русских, когда чурки, как всегда, нападают кучей на одного?!!!есть хоть один случай отстранения и привлечения к суду таких " правоохранителей"? когда дело доходит до бастрыкина, то, как правило, все становится на свои места! так бастрыкин один! на всех его не хватит! и разве так должны решаться эти дела?! и вот почему после того, как бастрыкин все исправляет, продажные деляги в полиции и судах не привлекаются к суду?! и чем дальше россия будет находится в том строе в какой ее загнали не спрашивая население, тем будет только хуже! долой капитализм и тех, кто его поддерживает!!!