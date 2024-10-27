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В Израиле 40 человек пострадали при ДТП на остановке автобуса под Тель-Авивом

В Израиле не менее сорока человек пострадали при ДТП на остановке автобуса под Тель-Авивом. Израильские СМИ в воскресенье, 27 октября, пишут, что грузовой автомобиль врезался в остановку автобуса на развязке Глилот близ Тель-Авива, в районе, где расположены штабы Моссада и нескольких других разведывательных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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