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Бойцы Яковлев, Морозов и Гурьянов из Ивановской области погибли в зоне СВО

Бойцы Яковлев, Морозов и Гурьянов из Ивановской области погибли в зоне СВО

Каждого военнослужащего представили к государственным наградам посмертно.Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила трагическую весть о гибели в ходе военной спецоперации троих жителей региона.

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