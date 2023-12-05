Бойцы Яковлев, Морозов и Гурьянов из Ивановской области погибли в зоне СВО

Каждого военнослужащего представили к государственным наградам посмертно.Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила трагическую весть о гибели в ходе военной спецоперации троих жителей региона.
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