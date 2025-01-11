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Урсула онемела: что ответить «независимой» Европе на агрессию со стороны «эталона демократии»

Урсула онемела: что ответить «независимой» Европе на агрессию со стороны «эталона демократии»

 160,2 тыс прочтений Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен по праву считается ведущим специалистом ЕС по международному праву, свободе и независимости народов и государств.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
В ЧЕМ СПЕЦ УРСУЛА, ТАК ЭТО В ПРАВЕ ВОРОВАТЬ БАБЛО !!!
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16 час.
Eduard
Чисто аферистка со странной присескрй! Не ей р Праве говорить,её судить надо,
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5 час.

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